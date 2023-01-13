Beşiktaş ile parlayıp, kanatlanıp uçtular!

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Beşiktaş'ın sezon başında Burnley’den kiraladığı Wout Weghorst sergilediği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi olurken gösterdiği çıkışla dünya devi Manchester United’a transfer olmayı başardı. Siyah beyazlı formayı sadece 18 resmi maçta giymesine karşın 9 gol, 3 asist gibi dikkat çeken bir grafik sergileyen Hollandalı futbolcu, Beşiktaş’a gelip kısa sürede yıldızı parlayan ilk oyuncu değil.

MARIO GOMEZ TARİHE GEÇTİ

2015-16’da Fiorentina’dan kiralanan Mario Gomez 41 maçta 28 gol, 6 asistle oynayıp Wolfsburg’a transfer oldu. Yine aynı sezonda Jose Sosa 41 maçta 9 gol, 14 asistlik performansı sonrası 7.5 milyon Euro’ya Milan’ın yolunu tuttu. 2019-20’de Burak Yılmaz 26 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sonrası Lille’in yolunu tuttu. Cenk Tosun 2017-18’de yarım sezonda çıktığı 24 resmi maçta 14 gol, 3 asistle 22.5 milyon Euro’ya Everton’a transfer oldu. Milli yıldız bir önceki sezona da 47 maçta 24 gol, 4 asistle damga vurmuştu.

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ABOUBAKAR 2 DÖNEMİNDE DE YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'a kiralık geldiği 2016-17’de 38 maçta 19 gol, 4 asistle oynayan Vincent ABOUBAKAR bedelsiz geldiği 2020-21’e de 29 karşılaşmada 16 gol, 5 asistle damga vurdu ancak bedelsiz olarak Al Nassr’a gitti. 2016-17’de 33 maçta 17 gol, 6 asist, 2017-18’de 47 maçta 20 gol, 8 asiste imza atan Talisca da tercihini Çin’den yana kullandı.