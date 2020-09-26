Beşiktaş ile Konyaspor 39 randevuda

Beşiktaş, geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.



Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 78 golüne, rekabetteki son 8 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.



Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 3-0 üstünlük sağlamıştı.



- Beşiktaş son 17 maçta 8'ini kazandı



Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 17 maçın 8'indi mağlup etti.



Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2 defa sahadan mağlup ayrıldı.



Bu arada iki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.



- Konya'daki maçlar



Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi.



Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.



- Beşiktaş'tan tarihi fark



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.



Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

- Abdulkadir Bitigen yönetecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.



Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.



Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.



- 4 maçta tek galibiyet



Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.



- Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı



Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı.

Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.



Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017'de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.

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