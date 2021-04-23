MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş ile Kayserispor 50. randevuda
GeriFutbol Beşiktaş ile Kayserispor 50. randevuda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 23.04.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Beşiktaş ile Kayserispor 50. randevuda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş ile Kayserispor 50. randevuda

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 49 maçta Beşiktaş 28, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 79 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 24 lig maçından 19'unu kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 7 karşılaşmada 19 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 24 lig maçında Beşiktaş 53, Kayserispor ise 17 gol attı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Beşiktaş ile Kayserispor 50. randevuda

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi