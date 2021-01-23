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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Beşiktaş ile Göztepe 53. randevuda

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Beşiktaş ile Göztepe 53. randevuda
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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 84-48 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş, rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Gürsel Aksel Stadı'nın yapımının ardından ilk maçını Beşiktaş ile oynayan Göztepe, bu karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

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- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 27. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 26 lig maçında Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 50 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

- Farklı skorlar

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 52 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

 

Beşiktaş ile Göztepe 53. randevuda

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