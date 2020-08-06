BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±ndaki Ozan Tufan-Ljajic takasÄ± limite takÄ±ldÄ± - Son Dakika Transfer Haberleri

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere gÃ¶re; BeÅŸiktaÅŸ'ta transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n raporu doÄŸrultusunda sÃ¼rerken, N'Sakala ve Welinton'u bitiren siyah beyazlÄ±lar, FenerbahÃ§eli Ozan Tufan ile de el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n Ã§ok istediÄŸi milli futbolcu iÃ§in FenerbahÃ§e'ye Adem Ljajic'i teklif eden BeÅŸiktaÅŸ olumlu yanÄ±t aldÄ± ama transfer beklenmeyen bir ÅŸekilde tÄ±kandÄ±. Bunun nedeni ise F.BahÃ§e'nin transfer limitinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorun...

SERGEN YALÃ‡IN'LA YENÄ°DEN DOÄžMUÅžTU



Adem Ljajic'in 3 milyon 200 bin Euro'luk yÄ±llÄ±k Ã¼cretinin sarÄ±-lacivertli yÃ¶netime Ã§ok geldiÄŸi ve bu takasÄ±n ÅŸimdilik dondurulduÄŸu belirtildi. Bu arada YalÃ§Ä±n, 2018-19 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken Ozan Tufan da kiralÄ±k olarak turuncu-yeÅŸilli ekipte forma giymiÅŸti. Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n ellerinde adeta yeniden doÄŸan sarÄ± lacivertli futbolcu baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ± ile dikkat Ã§ekmiÅŸ ve kupa dahil 19 maÃ§ta 1367 dakika sahada kalmÄ±ÅŸtÄ±.

6 FARKLI TAKIMDA FORMA GÄ°YDÄ°



FENERBAHÃ‡E'YE transferi gÃ¼ndemde olan Adem Ljajic, kariyeri boyunca altÄ± farklÄ± takÄ±mda gÃ¶rev yaptÄ±. 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu Partizan (14 maÃ§), Fiorentina (85 maÃ§), Roma (73 maÃ§), Inter (28 maÃ§), Torino (65) ve BeÅŸiktaÅŸ'ta (61 maÃ§) gÃ¶rev yaptÄ±. Ljajic'in bu ekiplerde 80 gol, 72 asistlik skora katkÄ±sÄ± oldu.

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