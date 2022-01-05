Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Kupa'nın sahibi olmak için kozlarını paylaşıyor

Haberin Devamı

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı geçen sezon kazanıp sezonu ‘duble’ ile bitiren Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı bu akşam Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.45’te başlayacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak ve ATV’den naklen yayımlanacak. Süper Kupa ismiyle 15. kez düzenlenecek olan organizasyon ilk kez Türkiye ve Almanya dışında bir ülkede oynanacak. İlki 2006’da düzenlenen ve ilk üç yılında Almanya’da oynanan Süper Kupa maçlarına daha sonra Türkiye’nin çeşitli illeri ev sahipliği yapmıştı.

Gözden Kaçmasın Atiba Hutchinson'dan sportif direktörlük yanıtı Haberi görüntüle

İki teknik adam için kritik maç

Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın’ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Karaveli’nin Süper Kupa’yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor. Ersun Yanal’ın yerine Antalya’da 5 Ekim’de göreve getirilen genç teknik adam Nuri Şahin de kariyerinin henüz üçüncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Önder Karaveli'den Antalyaspor maçı öncesi yeni sözleşme yanıtı Haberi görüntüle

Kartal’da 11, Antalya’da 7 eksik

Beşiktaş’ta üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip, Can, Salih, Güven ve Serdar Saatçı, Covid nedeniyle kadroya alınmayan Oğuzhan ile kadrodan çıkan Ghezzal ve semptom gösteren Mehmet birlikte sakatlıkları süren Mert, Gökhan ve N’Koudou bu maçta oynamayacak. Ghezzal ve Mehmet’in İstanbul’a döneceği belirtildi. Beşiktaş’ta 1 antrenörün de Covid testi pozitif çıktı Antalyaspor’da ise Doğukan Nelik, Harun ve Ufuk sakat... Antalyaspor’da ise Covid pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Antalya’da bu isimlerin Erkan, Naldo, Fredy ve Wright oldukları öğrenildi.