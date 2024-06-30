Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Mitrovic transferi için itiraf: 'Mümkün değil!'

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Yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirten Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Hocamızla toplantı yaptık. Çok iyi hazırlıklarımız var. Yarın sezon açılışı olacak. Çok umutluyuz. Transfer komitemiz ciddi çalışma yapıyor. Beşiktaş iyi çalışıyor. Allah bizi mahcup etmez inşallah, yeni sezon hayırlı uğurlu olur. Tüm camiamıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Arkadaşlarımın çalışmalarını destekleyin. Hepimizin hataları, iniş çıkışları olabilir. Böyle fedakar yöneticilerimiz var, Beşiktaş buna sahip çıksın. Bu her zaman bir araya gelmez. Hüseyin beyin transfer çalışmalarını camianın desteklemesini istiyorum. Son derece hassas götürüyorlar. Beşiktaş için gereken her şey yapılacaktır. Çok sakin ve dikkatli gideceğiz transferlerde. Vaktimiz var, bu vakti ve nakdi doğru kullanacağız." diye konuştu.

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Siyah-beyazlı kulübün kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Rafa Silva transferine de değinen Arat, "Hüseyin bey, Rafa Silva için uzun zamandır çalışıyordu. Bu transferin pek mümkün olmadığı görünüyordu, Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin beyin diyalogları ve kurduğu ortam, sporcunun kendisine ve Beşiktaş'a olan güveni işi süratlendirdi. Beşiktaş camiasına önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Camiamız bundan gurur duysun, böyle bir yöneticimiz olduğu için biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"MITROVIC TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL!"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise siyah-beyazlı taraftarların çok daha iyi günler göreceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugünler kötü günlerden kurtulduğumuz günler. Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tek arzum, desteklemeleri. Yeni sezon formalarımızı taraftarın alması. Sosyal medyada çok fazla asılsız ve imkansız transfer haberleri çıkıyor. Bunlara itibar etmesinler. Mitrovic mesela, 50 milyon avroya gitmiş bir oyuncu Beşiktaş için yazılıyor. Bu sadece Beşiktaş için değil herhangi bir Türk kulübü için mümkün değil."