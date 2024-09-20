BeÅŸiktaÅŸ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin YÃ¼cel: Biz ne idiÄŸi belirsiz ÅŸirketlerle iÅŸ yapmayÄ±z

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BeÅŸiktaÅŸ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin YÃ¼cel "Ne idiÄŸi belirsiz, 3-4 gÃ¼n Ã¶nce kurulan ÅŸirketlerin anlamsÄ±z rakamlarla sponsorluk anlaÅŸmalarÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. BeÅŸiktaÅŸ bu tÃ¼r ÅŸeylere yeltenmemiÅŸtir. Yeltenmeyecektir" dedi.

HASAN ARAT: BEÅžÄ°KTAÅž'IN MALLARINA Ã‡Ã–KMÃœÅžLER

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Hasan Arat da Fibabanka ile saygÄ±n bir sponsorluÄŸa imza attÄ±klarÄ±nÄ± belirtip, "Euroleagueâ€™i gelecek sene planlarÄ±mÄ±z iÃ§inde bulunduracaÄŸÄ±z. Basketbolda her takÄ±m sezonu 3 ila 10 milyon Euro arasÄ± zararla kapatÄ±yor. BeÅŸiktaÅŸ bu yÃ¼kÃ¼ kaldÄ±ramaz. SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir model peÅŸindeyiz. Biz BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n mallarÄ±nÄ±n peÅŸindeyiz. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n mallarÄ±na Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸler" diye konuÅŸtu.

Fiba Grubu YÃ¶netim ve Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ã–zyeÄŸin imza tÃ¶reninde "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n her ÅŸeyi hakkÄ±yla en dÃ¼zgÃ¼n ÅŸekilde yapan bir yapÄ±sÄ± var. Bu anlamda Fibabanka ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±yoruz" dedi.

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