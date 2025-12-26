×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş iki yıldızla anlaşma sağladı! Biri A Milli Takım, diğer Chelsea'den

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Salih Özcan
Beşiktaş iki yıldızla anlaşma sağladı Biri A Milli Takım, diğer Chelseaden
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 07:00

Kale, defans, orta saha ve kanatlara transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, Chelsea’nin yedek file bekçisi Jörgensen’i, kiralık olarak Türkiye’ye gelmeye ikna etti. Kulübü Chelsea ile de anlaşma sağlanırsa transfer kesinleşecek. Borussia Dortmund’da bu sezon 4 maçta şans bulan Salih Özcan da A Milli Takımımız’daki yerini kaybetmemek adına, sürekli oynayabileceği bir kulüp olan Beşiktaş’a gelmek istiyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş, ara transferde ilk imzaları attırmaya çok yaklaştı...

Gözden KaçmasınBeşiktaşın eski futbolcusu Masuakudan ayrılık kararıBeşiktaş'ın eski futbolcusu Masuaku'dan ayrılık kararı!Haberi görüntüle

İKİ YILDIZLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah beyazlı yönetim, Chelsea’nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen ile prensipte anlaşmaya varırken, Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan’la da söz kesti...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu, kaleci adayları listesinin 1 numarası Jörgensen’i, kiralık olarak Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

Beşiktaş iki yıldızla anlaşma sağladı Biri A Milli Takım, diğer Chelseaden

SERDAL ADALI, SALİH ÖZCAN'LA GÖRÜŞTÜ

Kılıç ve Aydoğdu, Chelsea yönetimiyle görüşmelerini sürdürürken, İngiliz kulübünde yedek kalan Jörgensen’in, Beşiktaş’ta sürekli oynama şansı bulacağı için transferin gerçekleşme şansının yüksek olduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı da, Salih Özcan ve Borussia Dortmund yetkilileriyle birer görüşme yaptı. Adalı, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna, “Seni kadromuzda görmek istiyoruz ancak bütçemiz kısıtlı. Bonservisini alırsan transferini gerçekleştirebiliriz” dedi.

Haberin Devamı

SANCHO, AGBADOU, HADJAM DA LİSTEDE

Dortmund'da bu sezon sadece 4 maç oynayabilen ve A Milli Takımımızdaki yerini kaybetmemek adına sürekli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Salih Özcan’ın 1-2 gün içinde Dortmund yetkilileriyle görüşüp bonservisini bedelsiz olarak alması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi diğer taraftan Manchester United’ın Aston Villa’da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Jadon Sancho, Wolverhampton’dan stoper Emmanuel Agbadou, Young Boys’tan sol bek Jaouen Hadjam ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş iki yıldızla anlaşma sağladı Biri A Milli Takım, diğer Chelseaden

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Salih Özcan

BAKMADAN GEÇME!