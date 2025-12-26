Beşiktaş iki yıldızla anlaşma sağladı! Biri A Milli Takım, diğer Chelsea'den

Haberin Devamı

Beşiktaş, ara transferde ilk imzaları attırmaya çok yaklaştı...

İKİ YILDIZLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah beyazlı yönetim, Chelsea’nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen ile prensipte anlaşmaya varırken, Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan’la da söz kesti...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu, kaleci adayları listesinin 1 numarası Jörgensen’i, kiralık olarak Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

SERDAL ADALI, SALİH ÖZCAN'LA GÖRÜŞTÜ

Kılıç ve Aydoğdu, Chelsea yönetimiyle görüşmelerini sürdürürken, İngiliz kulübünde yedek kalan Jörgensen’in, Beşiktaş’ta sürekli oynama şansı bulacağı için transferin gerçekleşme şansının yüksek olduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı da, Salih Özcan ve Borussia Dortmund yetkilileriyle birer görüşme yaptı. Adalı, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna, “Seni kadromuzda görmek istiyoruz ancak bütçemiz kısıtlı. Bonservisini alırsan transferini gerçekleştirebiliriz” dedi.

Haberin Devamı

SANCHO, AGBADOU, HADJAM DA LİSTEDE

Dortmund'da bu sezon sadece 4 maç oynayabilen ve A Milli Takımımızdaki yerini kaybetmemek adına sürekli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Salih Özcan’ın 1-2 gün içinde Dortmund yetkilileriyle görüşüp bonservisini bedelsiz olarak alması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi diğer taraftan Manchester United’ın Aston Villa’da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Jadon Sancho, Wolverhampton’dan stoper Emmanuel Agbadou, Young Boys’tan sol bek Jaouen Hadjam ile görüşmelerini sürdürüyor.