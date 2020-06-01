Beşiktaş idmanında ayak tenisi heyecanı! Caner ve Gökhan...
Beşiktaş antrenmanında Burak Yılmaz-Necip Uysal ile Gökhan Gönül-Caner Erkin takımlarının oynadığı ayak tenisi maçı çekişmeli anlara sahne oldu.
Corona virüsü salgını sebebiyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta antrenmanlar kaldığı yerden devam ediyor.
İdmanda Burak Yılmaz-Necip Uysal ile Gökhan Gönül-Caner Erkin takımlarının oynadığı ayak tenisi maçı renkli anlara sahne oldu.
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