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Basketbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 22:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Icrypex'ten kural hatası başvurusu

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Beşiktaş Icrypex'ten kural hatası başvurusu

Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir, ING Bastetbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'a 89-86 mağlup oldukları karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) itirazda bulunduklarını belirtti.

Kandemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İki sayı gerideyken kullanmış olduğumuz ve basketle sonuçlanan üç sayılık atış kurallara göre geçerli sayılmalıdır. Hakemin basketle sonuçlanan atışın üç sayılık mı, iki sayılık mı olduğunu kontrol etme hakkı vardır. Onun dışındaki etkenleri inceleme hakkı yoktur. Hakem yanlış bir karar vermiştir. Federasyonun bu yanlışı ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Maçın sonucuna yönelik resmi itirazımızı yaptık. Bu genç takımın mücadelesinin, alın terinin, haklı galibiyetinin hakem kararıyla elinden alınmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Icrypexten kural hatası başvurusu

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