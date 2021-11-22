Beşiktaş Icrypex'ten federasyona itiraz! "Fenerbahçe Tarık Biberovic'i Türk statüsünde oynattı"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Borsa İstanbuldan yeni rekor Tüm zamanların en yükseğiBorsa İstanbul'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği#Borsa İstanbul
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
Dünya devine şok Yöneticileri esrar kaçakçılığı operasyonunda yakalandıDünya devine şok! Yöneticileri esrar kaçakçılığı operasyonunda yakalandı#Amazon
Libya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştıLibya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştı#Libya
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözlerKötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözler#Koronavirüs
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Beşiktaş Icrypex'ten federasyona itiraz! "Fenerbahçe Tarık Biberovic'i Türk statüsünde oynattı"

#Beşiktaş Icrypex#Ahmet Kandemir#Fenerbahçe Beko
Beşiktaş Icrypexten federasyona itiraz Fenerbahçe Tarık Biberovici Türk statüsünde oynattı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 82-74 yenilen Beşiktaş Icrypex, rakip takımda forma giyen Tarık Biberovic'in yönetmeliğe aykırı Türk statüsünde oynatıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic yönetmeliklere aykırı olarak Türk statüsünde oynatılıyor. Bu konuda resmi itirazımızı yaptık." dedi.

Biberovic'in Bosna Hersek vatandaşı olduğunu belirten Kandemir, "Anne ve babası da Türk değil. Türk Milli Takımı'nda oynama hakkı yok, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynuyor. Geldiğinden beri yönetmeliklere aykırı olarak Türk statüsünde oynatılıyor. Türk Milli Takımı hakkı olmayan oyuncuya Türk statüsü veremezsin."

Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan Ercan Osmani'nin 15 yaşından beri Türkiye'de olmasına rağmen Türkiye liginde yabancı statüsünde oynadığını vurgulayan Kandemir, "Bizim oyuncumuz Ercan Osmani 15 yaşında Türkiye'ye gelmiş, Türk statüsü vermiyorsun. Tarık Biberovic yönetmeliğe göre Türk statüsünde oynayamaz. Fenerbahçe bize karşı 6 yabancıyla oynadı. Türkiye liginde 5 yabancıyla oynayabilirsiniz. Bize göre hükmen mağlubiyet olmalı." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic'in Türkiye'de altyapılarda forma giymediğini, Basketbol Gelişim Ligi'nde (BGL) oynadığını hatırlatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir oyuncunun Türkiye vatandaşlığına geçtikten sonra altyapılarda oynaması lazım. Biberovic altyapılarda hiç oynamadı. BGL'de kontenjandan oynadı. BGL altyapı değil, bunu altyapı gibi gösterdiler. Bazen kulüpler tepki gösterip maçlara altyapılarını göndereceklerini söylüyorlar. Karşıyaka, Fenerbahçe maçında yaptı ama BGL'deki oyuncularını gönderemedi. Oradan istediğinizi alamıyorsunuz. BGL'deki antrenörler ve oyuncular sözleşmeli, sözleşme varsa profesyonel demektir."

Haberin Devamı

Oyuncuları Ercan Osmani'nin Türkiye'de askere de çağrıldığını kaydeden Kandemir, "Ercan Osmani herhangi bir milli takımda oynamadı, sadece bizim milli takımda oynamak istiyor. Ercan Şampiyonlar Ligi'nde Türk statüsünde oynuyor. Türkiye liginde yabancı statüsünde görünüyor. Biberovic ise FIBA'nın sitesinde yabancı oyuncu olarak görünüyor. Ercan burada vergi veriyor, askere çağrılıyor, öbürünün Türk statüsüyle alakası yok ama bunu elde edebiliyor." şeklinde konuştu.

"FEDERASYONLAR TÜM YÖNETMELİKLERİNİ ANAYASAYA GÖRE YAPMALIDIR"

Fenerbahçe'de geçen sezon Ali Muhammed'in yanı sıra Biberovic'in Türk statüsünde olduğunu belirten Kandemir, "Anadolu Efes ya da Fenerbahçe olduğu zaman oyuncular Türk statüsü hakkı elde edebiliyor. Biberovic'in yönetmeliklere göre Türk statüsünde oynama şansı yok, devşirme statüsünde oynar. Bir takımda da bir devşirme oyuncu olabilir. Fenerbahçe'de geçen sezon Ali Muhammed ve Biberovic devşirme statüsündeydi. Federasyonlar tüm yönetmeliklerini anayasaya göre yapmalıdır. Ercan Osmani'nin de Biberovic'in de TC kimliği var. Birine Türk statüsü verip, diğerine vermemezlik yapamazsın. Ercan, Anadolu Efes veya Fenerbahçe'ye transfer olursa Türk statüsünde oynardı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Bu konuda hukukçulara da danıştıklarını anlatan Kandemir, "Benim hukuki yorumuma göre de hukukçuların görüşüne göre de Biberovic'in Türk statüsünde oynama şansı yok. Bu tamamen federasyonun yaptığı şey. Kişiye göre, yönetmeliğe göre bir madde koyarak bu olmaz. Türkiye'de Türk statüsündeki oyuncunun milli takımda da oynama hakkı olacak. O varsa buyursun Türk statüsünde oynasın." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Icrypex#Ahmet Kandemir#Fenerbahçe Beko

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale