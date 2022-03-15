Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? İşte müsabaka bilgisi

#Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka Maçı
Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta İşte müsabaka bilgisi

Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı İstanbul'da oynanacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka İstanbul'da karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta?

Haberin Devamı

Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar hız kazandı. Beşiktaş Icrypex, ligin ilk devresinde konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 79-67 yenmişti. İşte müsabaka bilgisi...

ING Basketbol Ligi’nde son olarak evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e 85-83 mağlup olan Pınar Karşıyaka, 16 Mart'ta Beşiktaş Icrypex’le deplasmanda karşılaşacak. Akatlar Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin hava atışı saat 19.00’da yapılacak.

Ligde Karşıyaka, 21 maçta 14 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 22 maçta 12 galibiyetle dokuzuncu sırada yer alıyor.

İki takım arasında 12 Mart Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma ligdeki diğer maçlar gibi yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs