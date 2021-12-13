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Beşiktaş Icrypex-Hereda San Pablo Burgos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

#Beşiktaş Icrypex-Hereda San Pablo Burgos Maçı#FIBA Şampiyonlar Ligi#Seoanasayfa
Beşiktaş Icrypex-Hereda San Pablo Burgos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın ayrıntıları

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek. Bu kritik müsabaka öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Icrypex-Hereda San Pablo Burgos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş Icrypex'in bu haftaki rakibi Hereda San Pablo Burgos oldu. 14 Aralık Salı günü yapılacak maç öncesi, araştırmalar hız kazandı. İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Hereda San Pablo Burgos, 82-74 kazanmıştı. İşte, Beşiktaş Icrypex-Hereda San Pablo Burgos maçının ayrıntıları...

Beşiktaş Icrypex-Hereda San Pablo Burgos maçı 14 Aralık Salı günü yapılacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalında yayınlanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise ilk sırada kendine yer buluyor.

 

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#Beşiktaş Icrypex-Hereda San Pablo Burgos Maçı#FIBA Şampiyonlar Ligi#Seoanasayfa

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