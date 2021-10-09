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Beşiktaş Icrypex, Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda devirdi

#Beşiktaş#Bursaspor#Basketbol
Beşiktaş Icrypex, Frutti Extra Bursasporu deplasmanda devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 76-73 mağlup etti.

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İki takımın da kontrollü başladığı ilk çeyreği 24-22 önde tamamlayan Beşiktaş Icrypex, ikinci periyotta da üstünlüğünü korumayı başardı ve soyunma odasına konuk ekibin 44-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta Frutti Extra Bursaspor, taraftarın da desteğiyle oyundaki tempoyu arttırmayı başardı. Özellikle savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan yeşil-beyazlılar, bu çeyrekte geriden geldi ve final periyotuna 62-58 önde girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Maçın son saniyelerine kadar çekişmenin sürdüğü çeyreği, Beşiktaş Icrypex daha iyi oynadı ve parkeden 76-73 galip ayrıldı.

- Devre arasına girilirken gerginlik

İki takım devre arasında soyunma odasına girdiği sırada gerginlik yaşandı.

Taraftarların da dahil olduğu olaylara polis müdahale etti. Bir süre devam eden gerginlik, iki takımın parkeye tekrar çıkmasıyla sona erdi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki, Sinem Tetik

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Frutti Extra Bursaspor: Freeman 26, Needham 3, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Ömer Utku Al, Andrews 6, Akif Egeman Güven 2

Beşiktaş Icrypex: Bone 21, Lawson 12, Bluiett 2, Furkan Haltalı 11, Reaves 10, Jefferson 8, Mehmet Yağmur 5, Egehan Arna 7, Hakan Sayılı

1. Periyot: 22-24

Devre: 39-44

3. Periyot: 62-58

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#Beşiktaş#Bursaspor#Basketbol