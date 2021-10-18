Beşiktaş Icrypex, EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak

EWE Arena oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, grubundaki ilk maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a deplasmanda 82-74 yenildi.
EWE Baskets Oldenburg ise ilk müsabakasında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini evinde 76-72 mağlup etti.
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