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Beşiktaş için Youssouf Fofana iddiası! Milan bonservisini belirledi

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Milan
Beşiktaş için Youssouf Fofana iddiası Milan bonservisini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 14:05

Merkez orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. İtalyan devi, 23 yaşındaki Fransız ön liberonun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

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Yaz transfer döneminde orta sahasını Salih Özcan'la güçlendiren Beşiktaş, bu bölgeye biri defansif diğeri ofansif özellikle iki takviye daha yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar için İtalya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi halinde Milan'dan ayrılması beklenen Fransız ön libero Youssouf Fofana'yı gündemine aldı.

Beşiktaş için Youssouf Fofana iddiası Milan bonservisini belirledi

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

MilanNews'in paylaştığı bilgiye göre; İtalyan devi, iki yıl önce 26 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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Beşiktaş için Youssouf Fofana iddiası Milan bonservisini belirledi

PERFORMANSI

Fofana, Milan'da forma giydiği iki sezonda tüm kulvarlarda toplam 88 maça çıkarken 3 gol - 13 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş için Youssouf Fofana iddiası Milan bonservisini belirledi

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Milan

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