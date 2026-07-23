Beşiktaş için Youssouf Fofana iddiası! Milan bonservisini belirledi

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Yaz transfer döneminde orta sahasını Salih Özcan'la güçlendiren Beşiktaş, bu bölgeye biri defansif diğeri ofansif özellikle iki takviye daha yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar için İtalya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi halinde Milan'dan ayrılması beklenen Fransız ön libero Youssouf Fofana'yı gündemine aldı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

MilanNews'in paylaştığı bilgiye göre; İtalyan devi, iki yıl önce 26 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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PERFORMANSI

Fofana, Milan'da forma giydiği iki sezonda tüm kulvarlarda toplam 88 maça çıkarken 3 gol - 13 asistlik performans sergiledi.