Beşiktaş için yazdılar! Bonservisi alınmayacak, ayrılıyor

Beşiktaş, ara transfer sezonunda yapılanmaya gidecek kadrosunu yenilemişti.

Agbadou, Oh, Asllani, Murillo gibi önemli silahlara imza attıran siyah beyazlılarda ayrılacak ilk isim belli oldu.

İTALYANLAR YAZDI: BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

"İtalya La Gazzetta'da yer alan habere göre Beşiktaş, Inter'den kiraladığı Asllani'nin bonservisini almayacak. Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun halefi olarak Empoli'den transfer ettiği Arnavut orta saha oyuncusu Asllani, beklenen performansı sergileyemedi.

Asllani, sezona Torino'da kiralık başladı ancak orada da bekleneni veremedi. Torino, oyuncu ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar olmasına rağmen erken feshetti.

Ocak ayında Beşiktaş'ta çözüm buldu. İlk maçı kabus gibiydi. Konyaspor maçının 76. dakikasında oyuna girdi ve yedi dakika sonra kırmızı kart görerek iki maçlık ceza aldı.

Daha sonra ilk 11'de oynamaya başladı ancak sekiz maçta sadece bir asist yaptı ve genel performansı ortalama veya ortalamanın altında kaldı.

Bu nedenle, Türk kulübünün yaklaşık on milyon euro olarak tahmin edilen satın alma opsiyonunu kullanması pek olası görünmüyor."