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Beşiktaş için transferde Mohamed Sherif iddiası!

#Beşiktaş#Sherif#Al Ahly
Beşiktaş için transferde Mohamed Sherif iddiası

Mısır basını, Beşiktaş'ın Al-Ahly'de forma giyen Mısırlı golcü Mohamed Sherif için harekete geçtiğini yazdı.

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Beşiktaş'ın sezon başında gündemine aldığı Al-Ahly’nin golcüsü Mohamed Sherif’i ocakta kadrosuna katmak için yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Mısır ekibinin eski yıldız oyuncusu Magdy Abdel-Ghani şu iddiada bulundu: “Birkaç gün önce Sherif, Beşiktaş’tan 2. kez cazip bir teklif aldı. Ama o kadar cazip bir teklif değil. Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti.”

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#Beşiktaş#Sherif#Al Ahly

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