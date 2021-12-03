Beşiktaş için transferde Mohamed Sherif iddiası!

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Beşiktaş'ın sezon başında gündemine aldığı Al-Ahly’nin golcüsü Mohamed Sherif’i ocakta kadrosuna katmak için yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Mısır ekibinin eski yıldız oyuncusu Magdy Abdel-Ghani şu iddiada bulundu: “Birkaç gün önce Sherif, Beşiktaş’tan 2. kez cazip bir teklif aldı. Ama o kadar cazip bir teklif değil. Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti.”