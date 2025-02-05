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Beşiktaş için Santiago Simon iddiası! Transfer teklifi hazırlanıyor

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#Beşiktaş#Transfer#Santiago Simon
Beşiktaş için Santiago Simon iddiası Transfer teklifi hazırlanıyor
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 16:08

Ara transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Beşiktaş için, Arjantin basınından yeni bir gelişme aktarıldı. Beşiktaş'ın hedefindeki ismin, Santiago Simon olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş, ara transfer sezonunda yapacağı yeni takviyeler için çalışmalarını yürütürken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre siyah beyazlıların, River Plate'te oynayan Santiago Simon için teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş için Santiago Simon iddiası Transfer teklifi hazırlanıyor


Konuya ilişkin konuşan Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, "Beşiktaş, Simon için bir teklif hazırlığında. River'daki durumunu araştırdım. Gallardo ve Jorge Brito, onun geleceğinin nerede olduğunu görmek için bekliyorlar." ifadesini kullandı.


SANTIAGO SIMON KİMDİR?
13 Haziran 2002'de dünyaya gelen Simon, 1.81 boyunda ve orta sahanın sağında oynuyor.

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Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Simon'un River Plate ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona eriyor.

River Plate altyapısından çıkan Simon bu sezon 3 müsabakada oynadı ve 76 dakika sahada kaldı.

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#Beşiktaş#Transfer#Santiago Simon

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