Beşiktaş için Santiago Simon iddiası! Transfer teklifi hazırlanıyor

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Beşiktaş, ara transfer sezonunda yapacağı yeni takviyeler için çalışmalarını yürütürken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre siyah beyazlıların, River Plate'te oynayan Santiago Simon için teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.





Konuya ilişkin konuşan Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti,ifadesini kullandı.

SANTIAGO SIMON KİMDİR?

13 Haziran 2002'de dünyaya gelen Simon, 1.81 boyunda ve orta sahanın sağında oynuyor.

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Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Simon'un River Plate ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona eriyor.

River Plate altyapısından çıkan Simon bu sezon 3 müsabakada oynadı ve 76 dakika sahada kaldı.











