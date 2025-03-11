Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası! Transferde dev rakip

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Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gelecek sezon planlarını yapmayan başlayan Beşiktaş için transfer penceresi açıldı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer’in listesindeki isimlerle görüşmelere başladı.

Bu isimlerden birinin de Meksika basınında yer alan bilgilere göre Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi.

Haberde, Beşiktaş ile beraber Club America’nın da Jimenez’e ilgi duyduğu ifade edildi.





Haberde, şu anda Fulham’dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon Euro kazanan Jimenez’e, siyah beyazlıların, primlerle beraber %30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon Euro) önereceği kaydedildi. Bu arakamı Club America’nın ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.

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Öte yandan Jimenez’e MLS’ten de ilgi olduğu, oyuncunun yazın son kararını vereceği belirtildi.