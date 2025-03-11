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Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası! Transferde dev rakip

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#Beşiktaş#Transfer#Raul Jimenez
Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası Transferde dev rakip
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 12:49

Gelecek sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde güçlü transferlerle girmek isteyen Beşiktaş’a dair Güney Amerika basınında, Raul Jimenez iddiası gündeme geldi. Siyah beyazlıların Jimenez için önereceği yüksek maaş teklifi de belli oldu.

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Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gelecek sezon planlarını yapmayan başlayan Beşiktaş için transfer penceresi açıldı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer’in listesindeki isimlerle görüşmelere başladı.

Bu isimlerden birinin de Meksika basınında yer alan bilgilere göre Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi.

Haberde, Beşiktaş ile beraber Club America’nın da Jimenez’e ilgi duyduğu ifade edildi.

Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası Transferde dev rakip


BEŞİKTAŞ’TAN DEV TEKLİF GELİYOR

Haberde, şu anda Fulham’dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon Euro kazanan Jimenez’e, siyah beyazlıların, primlerle beraber %30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon Euro) önereceği kaydedildi. Bu arakamı Club America’nın ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.

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Öte yandan Jimenez’e MLS’ten de ilgi olduğu, oyuncunun yazın son kararını vereceği belirtildi.

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#Beşiktaş#Transfer#Raul Jimenez

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