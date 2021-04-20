Beşiktaş için kritik 90 dakika

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig’de lider Beşiktaş, bugün Demir Grup Sivas’a konuk olacak. Son 5 haftada 7 puan kaybeden, bir maç fazlası olan takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı ikiye inen siyah beyazlı ekibin artık puan kaybına tahammülü yok.

SİVAS ÇOK FORMDA

F.Bahçe’nin haftayı ‘bay’ geçecek olması nedeniyle Beşiktaş bugün kazanıp puan farkını açmak istiyor. Ancak siyah beyazlıları zor bir akşam bekliyor. Zira ev sahibi Sivasspor ligdeki oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

BOUBAKAR SEViNCi

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Cenk Tosun, hasiç ve Oğuzhan Sivas kafilesine dahil edilmedi. Son dört maçta forma giyemeyen Aboubakar’ın ise bugün ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş’ın maç tarihleri ile ilgili yaptığı itiraz kabul edildi. Buna göre; 23 Nisan’daki Kayseri maçı 24 Nisan’a, 27 Nisan’da Ç. Rize mücadelesi 28 Nisan’a alındı.

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