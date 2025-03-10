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Beşiktaş için Isco iddiası! Solskjaer transferi istedi

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#Beşiktaş#Isco#Solskjaer
Beşiktaş için Isco iddiası Solskjaer transferi istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 12:25

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon için Isco’yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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Beşiktaş’ın gelecek sezon için planlarında, Real Betis’te forma giyen Isco’nun olduğu iddia edildi.

Katalan basınıda yer alan bilgiye göre Real Betis’te adeta yeniden doğan Isco’ya, siyah beyazlılar  talip oldu.

SOLSKJAER İSTİYOR

Haberin detaylarında Isco için Solskjaer’in ısrarcı olduğu ve transferi bizzat istediği kaydedildi.

Beşiktaş için Isco iddiası Solskjaer transferi istedi


BEŞİKTAŞ 2 KATINI TEKLİF EDECEK

Öte yandan Isco’nun ilk etapta Türkiye’ye sıcak bakmadığı ancak Beşiktaş’ın reddedilemez bir teklif sunacağı yazıldı. Siyah beyazlıların, maaşının 2 katını teklif edeceği aktarıldı.

PELLEGRINI İLE YENİDEN YÜKSELİŞ

Isco bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 7 gol 3 asist yaparak form grafiğini yeniden yukarı çekti.

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#Beşiktaş#Isco#Solskjaer

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