Beşiktaş için Isco iddiası! Solskjaer transferi istedi

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Beşiktaş’ın gelecek sezon için planlarında, Real Betis’te forma giyen Isco’nun olduğu iddia edildi.

Katalan basınıda yer alan bilgiye göre Real Betis’te adeta yeniden doğan Isco’ya, siyah beyazlılar talip oldu.

SOLSKJAER İSTİYOR

Haberin detaylarında Isco için Solskjaer’in ısrarcı olduğu ve transferi bizzat istediği kaydedildi.





Öte yandan Isco’nun ilk etapta Türkiye’ye sıcak bakmadığı ancak Beşiktaş’ın reddedilemez bir teklif sunacağı yazıldı. Siyah beyazlıların, maaşının 2 katını teklif edeceği aktarıldı.

PELLEGRINI İLE YENİDEN YÜKSELİŞ

Isco bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 7 gol 3 asist yaparak form grafiğini yeniden yukarı çekti.



