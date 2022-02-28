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Beşiktaş için Edgar Ie iddiası! Trabzonspor sözleşmesini feshetmişti...

#Beşiktaş#Edgar Ie#Transfer
Beşiktaş için Edgar Ie iddiası Trabzonspor sözleşmesini feshetmişti...

Yeni sezon çalışmalarına erken başlayarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de devre arası Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Edgar Ie ile ilgileniyor.

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Beşiktaş'ta gündemn Edgar Ie! Sabah'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Edgar cephesi de raporları incelemeleri için kulübe gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi, teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak değerlendirmede masaya yatırıldı.

Yıldız stoperin en iyi ihtimalle ağustos ayında çalışmalara başlayıp eylülde sahaya çıkabileceği tespit edildi. Kartal, büyük risk taşıması nedeniyle bu transfer için henüz girişimde bulunmadı.

Beşiktaş, diğer stoper adaylarıyla yapacağı görüşmede herhangi bir isimle anlaşamazsa Edgar'ı listenin başına alacak. Yönetimin, Portekizli futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında...

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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gidişinde takas yoluyla gelen Edgar Ie, sakatlık yaşayana kadar savunmada takımının bel kemiğiydi. Trabzonspor'un 18. haftada Altay ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağını koparan Portekizli oyuncunun sözleşmesi kontenjan nedeniyle feshedilmişti. Edgar, Trabzonspor forması altında 61 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

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#Beşiktaş#Edgar Ie#Transfer

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