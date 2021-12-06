Beşiktaş için asıl kâbus sezon sonu

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig kulüplerini yeni bir telaş sardı. Bunun sebebi, sözleşmeleri 31 Mayıs 2022’de sona erecek futbolcuların 1 Ocak 2022 itibariyle istedikleri takımlarla transfer görüşmesi yapmaya hak kazanması ve sezon sonu bedavaya takımdan ayrılma ihtimalleri...

Pjanic, Larin, Vida ve Josef ne olacak?

Dergilik’te yayınlanan dijital spor dergisi Spor Arena Plus’ın Aralık sayısında yer alan araştırma, bu açıdan işi en zor olan kulübün Beşiktaş olduğunu ortaya koydu. Zira siyah beyazlılarda sezon sonu toplam değerleri 63,5 milyon Euro’yu bulan 15 futbolcunun mukaveleleri sona erecek. Üstelik bu oyuncuların içinde Pjanic, Larin, Batshuayi, Vida ve Josef gibi en pahalılar da yer alıyor.

Fenerbahçe’de sayı az ama değerleri yüksek

Fenerbahçe’de sözleşmeleri biteceklerin sayısı (5) az olmakla birlikte piyasa değerleri bir hayli yüksek (28 milyon Euro).

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Galatasaray’da toplam piyasa değerleri 21 milyon Euro’yu bulan 9 futbolcunun sözleşmeleri 31 Mayıs 2022’de sona erecek..

Trabzonspor, iç transferin de en rahat kulübü. Zira bordo mavililerde toplam değeri 15,3 milyon Euro olan 4 oyuncu, kontratlarının son aylarını yaşıyor.