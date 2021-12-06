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Beşiktaş için asıl kâbus sezon sonu

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray
Beşiktaş için asıl kâbus sezon sonu

Spor Arena Plus, 4 büyüklerde sözleşmelerinin son aylarını yaşayan futbolcuları araştırdı. Kartal’da Pjanic, Vida, Batshuayi, Josef ve Larin’in de aralarında bulunduğu, toplam piyasa değerleri 63 milyon Euro’yu aşan 15 futbolcunun sözleşmeleri 30 Mayıs 2022’de sona erecek. Galatasaray’da 21 milyon Euro değerinde 9, Fenerbahçe’de 28 milyon Euro’luk 5 oyuncu aynı durumda. Rüya gibi bir sezon geçiren Trabzonspor iç transferde de en rahat kulüp zira sadece 4 futbolcunun sözleşmesi bitiyor.

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig kulüplerini yeni bir telaş sardı. Bunun sebebi, sözleşmeleri 31 Mayıs 2022’de sona erecek futbolcuların 1 Ocak 2022 itibariyle istedikleri takımlarla transfer görüşmesi yapmaya hak kazanması ve sezon sonu bedavaya takımdan ayrılma ihtimalleri...

Pjanic, Larin, Vida ve Josef ne olacak?

Dergilik’te yayınlanan dijital spor dergisi Spor Arena Plus’ın Aralık sayısında yer alan araştırma, bu açıdan işi en zor olan kulübün Beşiktaş olduğunu ortaya koydu. Zira siyah beyazlılarda sezon sonu toplam değerleri 63,5 milyon Euro’yu bulan 15 futbolcunun mukaveleleri sona erecek. Üstelik bu oyuncuların içinde Pjanic, Larin, Batshuayi, Vida ve Josef gibi en pahalılar da yer alıyor.

Fenerbahçe’de sayı az ama değerleri yüksek

Fenerbahçe’de sözleşmeleri biteceklerin sayısı (5) az olmakla birlikte piyasa değerleri bir hayli yüksek (28 milyon Euro).

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Galatasaray’da toplam piyasa değerleri 21 milyon Euro’yu bulan 9 futbolcunun sözleşmeleri 31 Mayıs 2022’de sona erecek..

Trabzonspor, iç transferin de en rahat kulübü. Zira bordo mavililerde toplam değeri 15,3 milyon Euro olan 4 oyuncu, kontratlarının son aylarını yaşıyor.

Beşiktaş için asıl kâbus sezon sonu

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray

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