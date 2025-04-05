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Beşiktaş için Alassane Plea iddiası!

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#Transfer#Beşiktaş#Alassane Plea
Beşiktaş için Alassane Plea iddiası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 10:54

Beşiktaş'ın Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız forvet Alassane Plea ilgilendiği iddia edildi.

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Kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroda büyük çaplı revizyon bekleniyor.

Gelecek sezonun kadro yapılanması için şimdiden düğmeye basan ve özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız forvet Alassane Pléa ile ilgileniyor.

32 yaşındaki golcü futbolcunun sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi olduğu, Beşiktaş yönetiminin de bu fırsatı değerlendirmek istediği belirtiliyor.

Plea ile Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere'den Crystal Palace'ın ilgilendiği, bazı Fransız ve Suudi kulüplerinin de gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.

Beşiktaş için Alassane Plea iddiası

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1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Plea'nın 2018 yazında 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Gladbach'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

ALASSANE PLEA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Gladbach formasıyla 26 maça çıkan Plea, 18 gole doğrudan katkı (11 gol - 7 asist) verdi.

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#Transfer#Beşiktaş#Alassane Plea

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