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Beşiktaş için Achim Beierlorzer iddiası! Yeni teknik direktör...

#Beşiktaş#Achim Beierlorzer#Süper Lig
Beşiktaş için Achim Beierlorzer iddiası Yeni teknik direktör...

Beşiktaş, son olarak Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de bir süre görev yapan Achim Beierlorzer’i takımın başına getirmek için Alman teknik adamla görüşmelere başladı.

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Sezon sonuna kadar Önder Karaveli’yle yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemde takımın başına gelecek ismi belirlemek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaşlı idarecilerin; Daniel Farke, Nuno Esprito Santo gibi isimlerin ardından Achim Beierlorzer’i de gündemine aldığı kaydedildi. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’de bir süre görev yapan 54 yaşındaki Pro Lisans’lı Alman teknik adam, daha önce Mainz ve Köln gibi kulüplerde de hocalık yapmıştı.

Karaveli devam edecek ama...

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında geçici olarak getirildiği görevde kısa sürede yaşadığı başarıyla alkış toplayan Önder Karaveli’nin, Türkiye Kupası’nda havlu atılması sonrasında yeni sezon planlamasındaki yeri değişmişti.

Karaveli’nin, yeni dönemde takıma gelecek teknik direktörün yardımcısı olarak devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli hoca, genç takım ve A takım arasında köprü olarak görev sürdürecek.(Fanatik)

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#Beşiktaş#Achim Beierlorzer#Süper Lig

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