Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini duyurdu!

#Beşiktaş#Transfer#Hyeon-Gyu Oh
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 23:37

Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Genk'ten Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağladığını açıkladı. 

Siyah-beyazlılar bu transfer için Belçika ekibine 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; 

“Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.”

