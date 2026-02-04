Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini duyurdu!

Haberin Devamı

Kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Genk'ten Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar bu transfer için Belçika ekibine 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.”