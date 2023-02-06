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Beşiktaş hücumda Wout Weghorst’u arıyor 

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Aboubakar
Beşiktaş hücumda Wout Weghorst’u arıyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Yeni transfer Vincent Aboubakar henüz bekleneni veremedi. Sivas maçını isabetli şut çekemeden tamamlayan Kartal rakibi yıpratacak güçlü bir forvetinin olmamasının eksikliğini yaşadı. 

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Beşiktaş, son olarak 7 Ocak’ta Kasımpaşa maçında oynayan ardından Manchester United’a transfer olan Hollandalı eski forveti Wout Weghorst’u arıyor...

Weghorst’un gidişinin ardından Cenk Tosun’un sorumluluğu alıp birçok maçta siyah beyazlıları taşımasına karşın Beşiktaş’a üçüncü kez transfer olan Aboubakar’ın henüz eski formuna ulaşamaması camiada can sıkıyor. Kartal özellikle ligde Karagümrük ve Sivasspor maçlarında gol yollarında büyük sıkıntı yaşarken, Cenk Tosun’un tıkandığı noktada ikinci bir gücü çıkaramaması etkisini gösteriyor. Siyah beyazlılar Sivasspor maçında rakip kaleye hiç isabetli şut çekemezken forvet hattı ilerleyen haftalar için alarm verdi.

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Aboubakar

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