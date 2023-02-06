Beşiktaş hücumda Wout Weghorst’u arıyor 

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Beşiktaş, son olarak 7 Ocak’ta Kasımpaşa maçında oynayan ardından Manchester United’a transfer olan Hollandalı eski forveti Wout Weghorst’u arıyor...

Weghorst’un gidişinin ardından Cenk Tosun’un sorumluluğu alıp birçok maçta siyah beyazlıları taşımasına karşın Beşiktaş’a üçüncü kez transfer olan Aboubakar’ın henüz eski formuna ulaşamaması camiada can sıkıyor. Kartal özellikle ligde Karagümrük ve Sivasspor maçlarında gol yollarında büyük sıkıntı yaşarken, Cenk Tosun’un tıkandığı noktada ikinci bir gücü çıkaramaması etkisini gösteriyor. Siyah beyazlılar Sivasspor maçında rakip kaleye hiç isabetli şut çekemezken forvet hattı ilerleyen haftalar için alarm verdi.