Beşiktaş her maçını böyle oynamak zorunda | Fenerbahçe'nin tur şansı daha fazla

Hürriyet Yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın maçlarını ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

1- Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. Bu sezon yaşanan sorunların kaynağı Ağaoğlu muydu?

UĞUR MELEKE: GÖREV SÜRESİNDE İYİ BİR İŞ ÇIKARDI

Böyle sportif bir krizde başkanların istifa etmesine çok alışık değiliz. Normalde Türk futbolunun ezberi, teknik adam değişikliği yönünde. O yüzden Ahmet Ağaoğlu’nun aldığı karar, pek alışık olduğumuz türden değil. Ben her türlü istifa kararına çok saygı duyuyorum çünkü Türkiye’de istifa kavramı, kolay kolay devreye giren bir müessese değil. Ahmet Ağaoğlu ise bence gerek sportif sonuçlar, gerekse transfer marketteki hamleleriyle başkanlık görevi sürecinde iyi bir iş çıkardı.

MEHMET ARSLAN: HUZURU ÇABUK KAYBETTİ

Huzurlu çok geç bulan ama çok çabuk kaybeden bir camia Trabzonspor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yakaladıkları istikrarı sürdüremediler. Önce bu ikili arasında soğukluk başladı. Saha içi sonuçlar da kötü olunca kriz derinleşti. Artık o uyumu yeniden yakalamak çok zor. En doğru karar Abdullah Avcı ile uyumlu çalışacak bir başkan ve yönetim kurulu. Bu gerçekleşir mi? Çok zor ihtimal.

FIRAT AYDINUS: TÜRKİYE KUPASI'NA KONSANTRE OLMALI

Ahmet Ağaoğlu’nun beklenmedik istifası, insanlara sebebi itibariyle perde arkasında farklı gelişmelerin olduğunu düşündürüyor. Ağaoğlu daha eylül ayında Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Dolayısıyla bu noktada “İstifanın asıl gerekçesi ne?” sorusu akıllara geliyor. Sanırım önümüzdeki süreçte asıl sebepleri öğrenme fırsatı bulacaktır Trabzonlular. Süper Lig ve Avrupa hedeflerinden kopan Trabzonspor Avcı ile devam edecekse önümüzdeki sezonun ihtiyaçları doğrultusunda orta vadeli bir planlama yapmalı. Ayrıca tamamen hedefsiz kaldığı da söylenemez; Türkiye Kupası’nda şampiyon olmak da önemli bir başarıdır.

GÜNTEKİN ONAY: TRABZON İÇİN BÜYÜK KAYIP

Ahmet Ağaoğlu çok zor bir dönemde elini taşının altına koydu ve 5 yıllık görev sürecinde 4 kupa kazanarak Trabzonspor tarihinin en başarılı başkanlarından biri oldu. Onun döneminde bordo mavili camia uzun yıllardır hiç olmadığı kadar birleşti, kenetlendi. Takımın başarısızlığı sonrası istifa kararı alması, onun ne kadar sorumluluk sahibi bir kişi olduğunun kanıtı. İstifanın başka sebepleri var mı şu an bilemiyoruz ama Trabzonspor için büyük bir kayıp olduğu tartışılmaz.

2- Ankaragücü'nü 2-1 yenen Beşiktaş’ta yenilerin performansını ve N’Koudou’nun dışlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: ONUR BÖYLE OYNARSA ROSIER İKİNCİ TERCİH OLUR

Beşiktaş her ne kadar son 10 dakikada baskı yese de Ankaragücü karşısında seyir zevki yüksek, arzulu bir oyun sergiledi. Siyah beyazlı takım, taraftarlarını yanında görmek istiyorsa sezon sonuna kadar her maçını bu kıvamda oynamalı. Yenilerden Onur’un sağ kanatta Redmond ile uyumu ve performansı böyle devam ederse Rosier ikinci tercih olarak kalır. Colley, pozisyon bilgisi, soğukkanlılığı ve Tayyip ile yakaladığı uyumla olumlu not aldı. Maxim de klas hareketleriyle taraftarlara, “Keşke daha önce oyuna girseydi” dedirtti. N’Koudou’ya gelince... Sanıyorum o da Şenol Güneş’in defterinin arka sayfalarında yer alacak.

MEHMET ARSLAN: N'KOUDOU HÜCUMDA ETKİLİYDİ GİDİŞİ KAYIP OLACAKTIR

Maxim'den başlayalım... Çok az süre aldı. Ama buna rağmen kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Onur, Colley ve Hadziahmetovic takıma uyum ve katkı sağlayacak oyuncular. Kadro derinliği Şenol Güneş’in elini rahatlatacak bir noktaya erişti. Güneş’in gözden çıkardığı N’Koudou çok faydalı bir oyuncuydu. Disiplin konusunu bilemem ama takımın hücum gücüne katkı yapan bir isimdi. Gidişi kayıp olacaktır.

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ ASLINDA 11 YENİ OYUNCUSUYLA OYNADI

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçına çıkan 11 oyuncusu da yeni transferdi bir bakıma. 11’in dokuzu bu sezon takıma katıldı. Salih kiralık görevden, Mert de uzun süreli sakatlıktan döndü. Yani Beşiktaş şu anda 11 yeniyle oynuyor aslında. Normalde böyle yeni kurulan bir takım bu sancıları ağustos-eylülde yaşar ancak Beşiktaş yeniden yapılanma ağrılarını belli ki martta hissedecek. Amir bence harika bir başlangıç yaptı. Colley ve Onur da iyilerdi. Maxim’in de çok büyük kalite katacağı kesin.

GÜNTEKİN ONAY: CENK İÇİN ÇOK BEKLEDİ, MAXIM'İ 11'DE OYNATMALI

Beşiktaş, pozisyon açısından zengin bir maç oynadı ancak 20 şuttan sadece 2 gol çıkarabilmesi düşündürücü. Cenk’te bir düşüş var. Neredeyse bütün şutları kaleci Gökhan’dan döndü. Şenol Güneş buna rağmen 84 dakika onu oyunda tuttu. Sonradan oyuna giren Maxim de buram buram kalite kokan hareketleriyle banko ilk 11’de oynaması gerektiğini gösterdi.

3- Fenerbahçe, gelgitli maçta Kayseri’yi 2-1’le geçti. Son 6 maçta 16 puan kazanan Fenerbahçe eski günlerine döndü mü?

UĞUR MELEKE: YÜKSELİŞTE FERDİ VE LINCOLN'ÜN PAYI BÜYÜK

Fenerbahçe'nin Dünya Kupası sonrası yaşadığı sallantıyı yavaş yavaş atlattığını söylemek mümkün. Zira ocak-şubat döneminde gerek önde yaptıkları baskı, gerekse savunma-hücum bloğu arasındaki mesafe konusunda sıkıntılar yaşamışlardı. Peş peşe iyi sonuçlarla moral seviyelerinin bir miktar yükseldiği ortada. Ferdi takımın en iyisi. Aslında Ferdi’nin yanına diğer bek Lincoln’ü de yazabiliriz. İki bekin yükselen performansı Fenerbahçe’nin çıkışında anahtar.

MEHMET ARSLAN: BELÖZOĞLU VE KARTAL DÖNEMLERİ GİBİ OLABİLİR

Çok sevgili bir arkadaşım Fenerbahçe’nin ilginç bir istatistiğine dikkat çekmişti. İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu zamanında şubat ayından itibaren yükselen bir grafik çizdi Fenerbahçe. Benzer bir grafiği bu sezon da çizmesi muhtemel. Bunun gerçekleşmesi halinde zirve yarışı sezon sonuna kadar devam eder. O anlamsız seyirci yasağından da söz edelim. Fenerbahçe duruşuyla ve mücadelesi ile o yasak zihniyeti de yerle bir etti. Hele maç sonu boş tribünlere selam durmaları muhteşemdi.

GÜNTEKİN ONAY: VALENCIA, FERDİ, LINCOLN VE KALECİ ALTAY MUAZZAM

Fenerbahçe, sezona en erken başlayan ve 3 kulvarda da yoluna devam eden tek takım. Böylesine yoğun maç trafiği olan bir ekibin sezon içerisinde inişler yaşaması gayet doğal. Valencia’nın sıradışı performansına Ferdi ve Lincoln’ün muazzam form düzeyleri ve kaleci Altay’ın istikrarı eklenince takım yeniden rayına oturdu. Fenerbahçe’nin her kulvarda iddialı grafiğini sezon sonuna kadar sürdüreceğine inanıyorum.

FIRAT AYDINUS: BU SAATTEN SONRA OYUN DEĞİL, SONUÇLAR ÖNEMLİ

Fenerbahçe, puan kaybının telafisinin olamayacağı bir sürecin içinde bulunuyor. Galatasaray ile 6 puanlık farkın getirdiği stres bu maçta ister istemez kendini gösterdi. Evet, gelgitli ve heyecan dolu bir müsabakaydı. Özellikle ilk yarısında rakibine çok fazla pozisyon veren Fenerbahçe bu tür maçları yaşamak zorunda kalacak. Zaten bu saatten sonra oyundan ziyade sonuçlar daha büyük önem teşkil edecek ama şunu da söylemek gerekir; Fenerbahçe’nin kalan maçlarında Ferdi ile Valencia’nın bireysel performansları takımın alacağı sonuçlarda direkt etkili olacak.

4- Sevilla, La Liga’da zor günler geçiriyor. Son Atletico deplasmanında 6-1 mağlup oldular. Sevilla’da Fenerbahçe’nin şansı ne kadar?

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE'NİN TUR ŞANSI SEVILLA'DAN DAHA FAZLA

Fenerbahçe'nin Sevilla’yı elediği maçı Sevilla’da izlemiştim. Penaltı atışları sonrası turu geçmişti. Muhteşem bir gündü. Çok uzun zaman geçti. Ama hatırlıyorum o dönem Sevilla, bugünkünden çok daha güçlüydü. Ama maçın sonucunu bu form durumları değil, 2 maçta sergilenecek futbol belirleyecek. Ben Fenerbahçe’nin tur şansını Sevilla’ya göre yüksek görüyorum. Son sekiz hiç de uzak değil.

FIRAT AYDINUS: GALİBİYET VEYA BERABERLİK KİMSEYİ ŞAŞIRTMASIN

La Liga’da düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan Sevilla evinde oynadığı 12 maçtan 4 galibiyet çıkarabilmiş. Elche ve Almeria’dan sonra en çok gol yiyen üçüncü takım. Şampiyonlar Ligi grubunda sadece evinde Kopenhag’ı yenebilen Sevilla, Avrupa Ligi’nde PSV’yi elemeyi başardı. Kulüp olarak Fenerbahçe mücadelesini yeniden çıkışa geçme yolunda bir ‘kurtuluş maçı’ olarak görseler de bence sarı lacivertlilerin alacağı galibiyet veya en kötü beraberlik kimseyi şaşırtmasın.

UĞUR MELEKE: ONLAR İÇİN ALMERIA VE GETAFE MAÇLARI DAHA ÖNEMLİ

Nasıl Şampiyonlar Ligi, Real Madrid’in oyun alanı gibi olduysa, Avrupa Ligi’ne de ‘UEFA Sevilla Kupası’ desek yanılmış olmayız herhalde. Sevilla bu seviyelerde çok deneyimli. Gruplarda Kopenhag’ı, bir önceki turda da PSV’yi 3-0 yenerek zaten iç sahada farklı olduklarını kanıtladılar. Ancak son dönemde ligde yaşadıkları sorunlar da hayati. Şu anda stoperleri de sakat olan Sevilla’nın sıradaki 4 maçının en önemli ikisi Fenerbahçe müsabakaları değil, Almeria ve Getafe maçları.

GÜNTEKİN ONAY: OLAĞANÜSTÜ BİR SEZON YAŞIYORLAR, ŞANSLAR EŞİT

Sevilla tüm beklentileri alt üst eden bir sezon yaşıyor. Kadrosunda 2022 Dünya Kupası’nın en kalecilerinden Bono ile Rakitic, Alex Telles, Papa Gueye, En-Nesyri ve Suso gibi önemli futbolcuların bulunduğu bir takımın La Liga’da bu kadar kötü sonuçlar alması inanılmaz! Sevilla’nın kâğıt üzerinde Fenerbahçe’den daha güçlü ve tecrübeli olduğu bir gerçek. Ancak şu an onların birinci önceliği La Liga’da tutunmak. Dolayısıyla bu aşamada Avrupa Ligi’ne tam kapasiteyle asılabileceklerini sanmıyorum. Jesus her ne kadar kendilerini favori görmese de tur şansları eşit.