×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş hem tur hem rövanş peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor
Beşiktaş hem tur hem rövanş peşinde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

Beşiktaş ligde 2 maçta da yenemediği Alanya'yı bugün Türkiye Kupası'nda konuk ediyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’de zirve yarışının gerisinde kalmasının ardından 1 numaralı hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş bugün çeyrek finalde Alanyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak.

TEK EKSiK KARTAL KAYRA YILMAZ

Bu sezon resmi maçlarda 3. kez karşılaşacak olan 2 takımın mücadelesinde siyah beyazlılar galibiyete hasret kaldı. Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-0 kazanırken, İstanbul’daki mücadele ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Türkiye Kupası’nda ilk kez karşılaşacak 2 takımdan kazanan yarı finalde Konyaspor’un rakibi olacak. Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz dışında eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler;

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Cengiz, Olaitan, Orkun, El Bilal, Oh.

Haberin Devamı

Alanyaspor: Victor, Lima, Fidan Aiti, Hadergjonaj, Ümit, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.

#Beşiktaş#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor

