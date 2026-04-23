Beşiktaş hem tur hem rövanş peşinde!

Süper Lig’de zirve yarışının gerisinde kalmasının ardından 1 numaralı hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş bugün çeyrek finalde Alanyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak.

TEK EKSiK KARTAL KAYRA YILMAZ

Bu sezon resmi maçlarda 3. kez karşılaşacak olan 2 takımın mücadelesinde siyah beyazlılar galibiyete hasret kaldı. Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-0 kazanırken, İstanbul’daki mücadele ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Türkiye Kupası’nda ilk kez karşılaşacak 2 takımdan kazanan yarı finalde Konyaspor’un rakibi olacak. Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz dışında eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler;

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Cengiz, Olaitan, Orkun, El Bilal, Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Fidan Aiti, Hadergjonaj, Ümit, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.