Beşiktaş HDI Sigorta 76-82 Hatay Büyükşehir Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-76 yendi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-76 yendi.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 16, Melisa Korkmaz, Alvarez 19, Bradford 26, Ivankovic 12, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya, Özge Yavaş 10, Prince 27, Abdelkader 25, Gueye 11, İdil Türk, Gizem Başaran 9
1. Periyot: 23-19
Devre: 45-35
3. Periyot: 62-55
5 faulle çıkan: 35.43 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)
Samsun Canik Belediyespor galibiyetle tanıştı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 79-55 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Yener Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Batuhan Söylemezoğlu
Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 13, Madden 36, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 7, Ecem Nazlıcan Mengencioğlu, Kayra Güler Sağlam 12
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 11, Sude Güler, Öykü Taşkın 19, Sinem Karacan, Gülfer Tokatlı 4, İlknur Yıldızhan 9, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal
1. Periyot: 17-20
Devre: 43-38
3. Periyot: 64-53
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