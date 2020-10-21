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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Beşiktaş HDI Sigorta 74-95 İzmit Belediyespor

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Beşiktaş HDI Sigorta 74-95 İzmit Belediyespor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-95 yendi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, İbrahim Altıntaş, Hakan Gerey

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 3, Alvarez 17, Melek Uzunoğlu 3, Bradford 11, Ivankovic 24, Melisa Korkmaz 5, Elif Bayram 7, Nisa Yalçın 4, Senay Zeybek, Nur Sezen Yavuz,

İzmit Belediyespor: Kübra Erat 18, Elif Demirkan 12, Siksniute 18, Wheeler 11, Dos Santos 14, İpek Garip 3, Miray Şahin 2, Gülşah Duman 3, Jovanovic
14,

1. Periyot: 11-25

Devre: 32-47

3. Periyot: 52-73

5 faulle çıkanlar: 37.06 Jovanovic (İzmit Belediyespor), 35.11 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)

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