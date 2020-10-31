Bu sonuçla Galatasaray altıncı galibiyetini elde ederken, Beşiktaş HDI Sigorta dördüncü kez mağlup oldu.

Karşılaşma öncesi dün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Yanındayız İzmir" yazılı pankartla çıktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Beşiktaş HDI Sigorta: 73 - Galatasaray: 84

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



Hakemler: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican Alıcı

Beşiktaş HDI Sigorta: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14, Senay Zeybek 1, Nur Sezen Yavuz

Galatasaray: Williams 12, Asena Yalçın 3, Cansu Köksal 3, Steinberga 23, Russell 14, Meltem Yıldızhan 8, Pelin Derya Bilgiç 19, Sude Yılmaz, Hruscakova 2, Mısra Albayrak

1. Periyot: 19-21

Devre: 43-39

3. Periyot: 57-65