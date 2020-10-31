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Basketbol
Haber Giriş: 31.10.2020 - 19:47 | Son Güncelleme:

Beşiktaş HDI Sigorta: 73 - Galatasaray: 84

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Beşiktaş HDI Sigorta: 73 - Galatasaray: 84
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-73 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray altıncı galibiyetini elde ederken, Beşiktaş HDI Sigorta dördüncü kez mağlup oldu.
Karşılaşma öncesi dün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Yanındayız İzmir" yazılı pankartla çıktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Beşiktaş HDI Sigorta: 73 - Galatasaray: 84
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican Alıcı
Beşiktaş HDI Sigorta: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14, Senay Zeybek 1, Nur Sezen Yavuz
Galatasaray: Williams 12, Asena Yalçın 3, Cansu Köksal 3, Steinberga 23, Russell 14, Meltem Yıldızhan 8, Pelin Derya Bilgiç 19, Sude Yılmaz, Hruscakova 2, Mısra Albayrak
1. Periyot: 19-21
Devre: 43-39
3. Periyot: 57-65

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