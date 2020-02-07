Beşiktaş HDI Sigorta 67-57 Galatasaray

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 üstün tamamlayan siyah-beyazlı takım, devre arasına da 29-24 önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan sarı-kırmızılılar üçüncü çeyreği 46-41 galip durumda geçti. Son çeyrekte toparlanan Beşiktaş, sahadan 10 sayı farkla 67-57 galip ayrıldı.

Müsabakayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmer Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar ve Umut Şenol da tribünden izledi.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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