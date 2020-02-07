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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 22:10,Son Güncelleme:/

Beşiktaş HDI Sigorta 67-57 Galatasaray

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Beşiktaş HDI Sigorta 67-57 Galatasaray

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı 67-57 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 üstün tamamlayan siyah-beyazlı takım, devre arasına da 29-24 önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan sarı-kırmızılılar üçüncü çeyreği 46-41 galip durumda geçti. Son çeyrekte toparlanan Beşiktaş, sahadan 10 sayı farkla 67-57 galip ayrıldı.

Müsabakayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmer Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar ve Umut Şenol da tribünden izledi.

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Beşiktaş HDI Sigorta 67-57 Galatasaray

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