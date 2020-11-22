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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Beşiktaş HDI Sigorta 60-76 Nesibe Aydın

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Beşiktaş HDI Sigorta 60-76 Nesibe Aydın
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın'a 76-60 mağlup oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın'a 76-60 mağlup oldu.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Sedef Yarıcı
Beşiktaş HDI Sigorta: Alvarez 12, Elif Bayram 3, İrem Naz Topuz 11, Bradford 20, Melek Uzunoğlu 4, Melisa Korkmaz 4, Senay Zeybek 2, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 4, Draşkiçeviç
Nesibe Aydın: Snytsina 9, Harika Gözde Eldaş 6, Melike Tuğba Oral 2, Peddy 10, Hebard 34, Büşra Akgün 3, Gizem Kaymaz, Simon 12, Alis Kumsal Aslan
1. Periyot: 15-18
Devre: 30-39
3. Periyot: 49-59

Beşiktaş HDI Sigorta 60-76 Nesibe Aydın

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