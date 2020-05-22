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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 19:18,Son Güncelleme:

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki akşam antrenmanı çeşitli pas ve top kapma çalışmalarıyla başladı.

Dar alan oyunlarının yapıldığı antrenman taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek

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