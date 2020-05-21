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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 20:08,Son Güncelleme:

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması gerçekleştirildi. İdman yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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