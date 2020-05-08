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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti! Caner, Gökhan, Necip...

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Beşiktaş hazırlıklarına devam etti! Caner, Gökhan, Necip...
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptı.

 

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Caner, Gökhan, Necip...

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