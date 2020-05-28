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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 23:31,Son Güncelleme:

Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor
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Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları ve şut çalışması yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek

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