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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 19:45,Son Güncelleme:

Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı

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Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı
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Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bazı oyuncuların pozitif çıkması üzerine çalışmalarına ara veren Beşiktaş son testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına yeniden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman pas, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarıyla devam etti. Yarım sahada yapılan taktik maç
ve şut çalışması ile idman sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek

Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı

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