Beşiktaş hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup!

Güncelleme Tarihi:
Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.
Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan mücadeleye siyah-beyazlılar; Doğan, Ndidi, Salih, Orkun, Cerny, Taylan, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Semih ilk 11'i ile çıktı.
Siyah-beyazlıların gollerini; 13. dakikada İlhan Fakılı ve 78. dakikada Tiago Djalo kaydetti.
Trnava ise 37. dakikada Philip Azango, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakika Filip Trello'nun golleriyle galibiyete koştu.
Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Malzenice ile 1-1 berabere kalmıştı.
🦅 Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, gollerine devam ediyor!— Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026
pic.twitter.com/r80C5OFSrm