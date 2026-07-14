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Beşiktaş hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup!

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#Beşiktaş#Spartak Trnava#Hazırlık Maçı
Beşiktaş hazırlık maçında Spartak Trnavaya mağlup
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 20:30

Beşiktaş günün ikinci hazırlık maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

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Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.

Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan mücadeleye siyah-beyazlılar; Doğan, Ndidi, Salih, Orkun, Cerny, Taylan, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Semih ilk 11'i ile çıktı.

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Siyah-beyazlıların gollerini; 13. dakikada İlhan Fakılı ve 78. dakikada Tiago Djalo kaydetti.

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Trnava ise 37. dakikada Philip Azango, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakika Filip Trello'nun golleriyle galibiyete koştu.

Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Malzenice ile 1-1 berabere kalmıştı.

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#Beşiktaş#Spartak Trnava#Hazırlık Maçı

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