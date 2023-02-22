Beşiktaş, hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 yendi (Özet)

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Süper Lig ekibi Beşiktaş, 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Eyüpspor Mustafa Pektemek'in 20. dakikada attığı golle öne geçti. Bu gole cevabı Aboubakar 43. dakikada verdi.

Beşiktaş'ın iki yeni transferi Onur Bulut ve Maxim'in 47 ve 56. dakikalarda attığı gollerle skor 3-1'e geldi.

Skoru belirleyen golü ise Eyüpspor'un Lüksemburg'lu orta saha oyuncusu Olivier Thill attı: 3-2

KISA NOTLAR

- Beşiktaş'ta kalede ilk yarı Mert Günok görev yaptı. İkinci yarı ise Ersin Destanoğlu forma giydi.

- Beşiktaş'ta Ghezzal maçın ilk 45 dakikasında forma giydi.