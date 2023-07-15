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Canlı Anlatım: Beşiktaş Augsburg maçı

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#Beşiktaş#Augsburg#Hazırlık Maçı
Canlı Anlatım: Beşiktaş Augsburg maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 15:20

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş hazırlık maçında Augsburg ile kozlarını paylaşıyor.

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Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 AUGSBURG

İlk yarı oynanıyor...

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka

Augsburg: Dahmen, Pedersen, Pfeiffer, Beljo, Maier, Vargas, Breithaupt, Jensen, Winther, Dorsch, Malone

BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi saat 16.00’da başladı.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KAMP KADROSUNDA SAİSS YER ALMIYOR

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun ve takımdan ayrılması iddia edilen Romain Saiss yer almıyor.

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#Beşiktaş#Augsburg#Hazırlık Maçı

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