Canlı Anlatım: Beşiktaş Augsburg maçı

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Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 AUGSBURG
İlk yarı oynanıyor...
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka
Augsburg: Dahmen, Pedersen, Pfeiffer, Beljo, Maier, Vargas, Breithaupt, Jensen, Winther, Dorsch, Malone
BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi saat 16.00’da başladı.
Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KAMP KADROSUNDA SAİSS YER ALMIYOR
Beşiktaş’ın kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun ve takımdan ayrılması iddia edilen Romain Saiss yer almıyor.