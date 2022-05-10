Beşiktaş, Hatayspor ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre PFDK sevkleri şöyle;

Yapılan açıklamada Beşiktaş, Hatayspor ve Başakşehir'le birlikte Spor Toto 1. Lig'den 5 takımın disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 06.05.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 07.05.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-NASADOGE MENEMENSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/11 maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ULRICH KEVIN SELOM MAYI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTINORDU Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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8- BURSASPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü kaleci antrenörü MURAT ALKAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."