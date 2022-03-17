Beşiktaş, Hatayspor maçıyla sil baştan!

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Beşiktaş yönetiminin sezon sonuna kadar anlaştığı teknik Direktör Önder Karaveli, Galatasaray karşısında yapılan hatalar ve analizleri futbolcularla toplantı yaparak tek tek anlattı.

Karaveli, Hatayspor ile yapılacak karşılaşma için sıkı önlemler aldıklarını belirtirken bu mücadelede kadroda da değişiklik yapacak.

Batshuayi, Rıdvan, Larin ve De Souza’nın yarınki mücadele ilk 11’de olması bekleniyor. Bu arada son haftalarda kötü performans sergileyen Rosier’in de teknik ekip tarafından sert bir şekilde uyarıldığı öğrenildi.