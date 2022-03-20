Beşiktaş-Hatayspor maçı sonrası Güntekin Onay'dan Önder Karaveli eleştirisi! 'Oyunculara şirin gözükmeye çalışan...'

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Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, mücadeleyi değerlendirdi ve siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli'yi eleştirdi.

GÜNTEKİN ONAY: KAZANMAYI UNUTTULAR

Önder Karaveli’nin teknik adamlık anlayışı gerçekten çok farklı. Elindeki en güçlü kadroyla sahaya çıkmıyor. Güçlü 11 ile çıkıp da çok üstün oynadığı maçlarda gereksiz hamlelerle oyuna müdahale edip, iyi giden işleri bozuyor. Takım kötü oynarken ve işler yolunda gitmezken ya hiç hamle yapmıyor ya da çok geç yapıyor. Örneğin dün... Can ile Güven’i 45’inci dakikada çıkartıp Alex ile Atiba’yı sahaya sürse maçı kazanacaktı. Ama 75 dakika bekledi. Son 15 dakika Atiba ile Alex girdikten sonra maç tek kaleye döndü ama yetmedi. Can iyi bir maç çıkartmadığı halde üstelik 60’da sarı kart görmesine rağmen 16 dakika daha oyunda kaldı.

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OYUNU OKUYAMIYOR

Önder Karaveli çok büyük bir alanı sadece Josef’in kontrol etmeye çalışmasına seyirci kaldı. Bu kadar güçlü ve kaliteli bir kadro sürekli yanlış kararlar veren, oyuncularına şirin gözükmeye çalışan, oyunu okumaktan son derece uzak bir teknik adamın elinde.

Önder Hoca’nın iyi niyetinden kimsenin şüphesi yok. Ama rahat rahat kazanacağı, üstün oynadığı maçları berabere bitiren, öne geçtiği zaman koruyamayan, asla 2 farklı skora ulaşamayan bir Beşiktaş kimliği oluştu. Güven ve Can’ın oyundan çıkıp Atiba ile Alex’in oyuna girmesi gerektiğini herkes gördü ancak Önder Hoca 75 dakika bekledi.

KENAN HiÇ YOK AMA GÜVEN 11’DE

Geçen hafta performansından memnun olmadığı için derbide 37’de oyundan aldığı 2 oyuncudan Kenan maç kadrosunda yoktu ama Güven 11’de başladı ve iyi oynamadığı bir maçta 67 dakika sahada kaldı. Çelişkili kararları, tutarsız tercihleri gerçekten anlamak zor.

Dün 2 puan daha kaybeden Beşiktaş, kazanmayı adeta unuttu.