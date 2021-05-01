Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta?.. Sergen Yalçın'ın açıklamaları gündem olmuştu.. İşte maç önü detaylar

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı 72 takım arasında mağlup edemediği tek rakibi Hatayspor. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, son karşılaşmada Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Son dört Süper Lig maçında 8 puan toplayan Hatayspor, önceki altı maçlık süreçten sadece 4 puan çıkarabilmişti. Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçını kazanamayan Hatayspor, bu karşılaşmalarda rakip filelere sadece iki gol gönderebildi.

ROSİER VE NECİP DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

5 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi yarınki maçta görevlendirmeyeceği öğrenildi.

HATAYSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ÖMER ERDOĞAN, TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 57 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak.

Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son dokuz maçın sekizini kazanan Beşiktaş, tek puan kaybını bu sezonun ilk yarısında çıktığı Hatayspor deplasmanında yaşadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Hatayspor, bu iki galibiyeti alırken rakip filelere 9 gol gönderdi ancak diğer karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.

2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu olan Rachid Ghezzal, iki gol pası verdiği tek maçı bu sezonun ilk yarısında Hatayspor deplasmanında oynadı. Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında üç gol atan Georges-Kevin Nkoudou, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında fileleri havalandırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan oyuncu olan Mame Biram Diouf'un, rakip filelere gönderdiği son altı gol de ikinci 45 dakikalarda geldi. Son beş deplasman maçında bir gol kaydedebilen Aaron-Salem Boupendza, önceki yedi dış saha karşılaşmasında rakip filelere dokuz gol göndermişti.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hatayspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, flaş sözler kullandı.

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şöyleydi;

Rize deplasmanları her zaman zordur. İyi de bir pozisyona geldiler ligde. Sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bülent hocanın gelmesiyle bir çıkış içindeler. Maşallah, herkes de kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada kaybeder, burada kaybeder. Rakiplerimizin hiç maçı yok mu? Onlar hiç kaybetmeyecekmiş gibi konuşuluyor.

'GÖRECEĞİZ CUMARTESİ GÜNÜ...''

Hatayspor hocasına bakıyorum, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maç hakkında konuşuyor. Öyle olacak, böyle olacak... Göreceğiz ne olacağını Cumartesi günü. Bizim kimseden korkumuz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz.