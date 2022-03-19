Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel kadro bilgisi

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Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup eden Hatayspor, rakibi karşısında ilk kez lig dublesi yapmak istiyor. Hatay ekibinin bu sezon her iki yarıda da mağlup ettiği sadece iki rakibi var: Göztepe & Yeni Malatyaspor. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son dört karşılaşmanın üçünde gol yemedi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon daha önce oynadığı 10 iç saha maçında aynı sayıda gole kapama yapabilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son beş deplasman maçını kazanamayan Hatayspor, en üst ligde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı. Geçen hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon sadece bir kez 2+ mağlubiyetlik seri yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin bu yenilgi serisi, sezonun ilk yarısında mağlup döndüğü Hatayspor deplasmanıyla başlamıştı. Süper Lig'deki son üç maçını kaybetmeyen Hatayspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ekim 2021'de yaşadı. Hatay ekibi, dört maçlık bu serinin son ayağında Beşiktaş'ı mağlup etmişti.

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı maçı kazanamayan Hatayspor, bu karşılaşmaların üçünde gol atamadı ve kalesinde toplam 16 gol gördü. Bu sezon Süper Lig'de 21 yaşın altındaki oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım Beşiktaş. Süper Lig'deki son üç golünü Türk oyuncularının ayağından bulan Beşiktaş, daha önceki 24 golünde yerli oyuncularından aynı sayıda skor katkısı almıştı. Bu sezon Süper Lig'in en golcü ismi olan ve oynadığı son üç maçta da gol atan Ayoub El Kaabi, en üst lig kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hatayspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.