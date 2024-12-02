Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında! Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli ile Türkiye'nin en yüksek oranları burada...

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Süper Lig'in 14. hafta maç takviminde Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

SINIRDA 4 İSİM VAR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

TEKNİK DİREKTÖR SERDAT TOPRAKTEPE

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

9. RANDEVU

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

HATAYSPOR'DAN 12 MAÇ 7 PUAN

Ligde çıktığı 12 maçta 7 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş 21 puanla 5. sırada bulunuyor.

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ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligin 12. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. ​​​​​​​

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçı kazanamazken; Hatayspor ligde şu ana kadar 1 maç kazanabildi.

Hatayspor, Beşiktaş’a karşı evinde oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kaybetti.

İki takım arasındaki 8 maçın 6’sı 2.5 üst bitti.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce | Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali | Görkem, Diack | Bamgboye, Rui Pedro, Joelson Fernandes | Aboubakar.

Beşiktaş: Mert | Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku | Al Musrati, Gedson | Rashica, Rafa, Semih | Immobile.

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ŞAMPİYON ORANLAR

Heyecan vadeden bu zorlu maçta Misli, kullanıcılarına Şampiyon Oran farkıyla Türkiye'nin en yüksek oranlarını sunuyor. Karşılaşmada ev sahibi ekip Hatayspor'un galibiyetine 3.74 oran verilirken beraberliğe 3.44 oran veriliyor. Konuk takım Beşiktaş'ın kazanırı ise 1.80 oranla gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin 43’ü Beşiktaş galibiyeti bekliyor.